Эстафета «Юность» в Зеленограде

В субботу, 26 августа, команда #zelrun организовала новое спортивное событие в Зеленограде – эстафету «Юность». Мероприятие прошло на территории недавно построенной лыже-роллерной трассы. В 12:00 состоялся старт смешанных команд, а через час, в 13:00, – мужских и женских команд.

Соревнования проходили между смешанными командами, а также мужскими, женскими. Регистрация была открыта для любителей бега в возрасте от 14 лет. Эстафета включала три этапа по 2850 метров каждый. В команде допускалось не менее двух человек, и действительно в соревнованиях были команды, состоящие из двух участников, а одна такая команда даже оказалась на подиуме.

Призерами стали следующие команды.

Мужские Братья Фарносовы, команда «Adidas Runners» (Fara-Brothers) – 00:25:47. Герасименко, Жаров, Цибак, команда «Имени 95-летия «Окзм Гт Т» – 00:27:12. Шаршовых, Смирнов, Елизаров, команда «Динамо Бежит!» – 00:27:37.

Женские Сафонова, Михайлова, Киреева, команда «Весомый аргумент» – 00:33:06. Баюкова, Скачко, Лицоева, команда «No Tag Runners – Girl’s Power» – 00:35:03. Быкова, Кузнецова, Панкратова – 00:39:19.

Смешанные Ошкин, Долженко, Чебруков, команда «Позитив» – 00:28:52. Шамшина, Митрофанов, Бакушев, команда «Тахион» – 00:29:23. Лисник, Тишакин, Марушева, команда «Dynamics Of New Fauna» – 00:30:11.



Победители получили грамоты и призы от спонсоров, а все участники – по банке бесплатного безалкогольного пива «Трехгорное», волну позитива и веселое afterparty после завершения забега.

zelenogradnews.ru

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