В столице завершился фестиваль «Золотая осень» из цикла уличных мероприятий Московские сезоны, который проходил с 22 сентября по 8 октября. Зеленоградская площадка на обновленной площади Юности стала у горожан особенной популярной в этом году.

На две недели площадь Юности, украшенная праздничными цветочными композициями и инсталляциями, превратилась в осеннюю сказу, где посетители в украшенных в осеннем стиле торговых шале могли приобрести мед и различные дары осени, провести время на площадке для активного отдыха или посмотреть концертную программу с участием различных театров и эстрадных артистов.

Для маленьких гостей праздника ежедневно были организованы кулинарные мастер-классы, а также работала большая красочная карусель.

zelenogradnews.ru

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