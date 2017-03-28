Финал конкурса «Мисс МИЭТ’17»

В пятницу, 24 марта, состоялся финал ежегодного конкурса «Мисс МИЭТ’17». Темой конкурса был фильм «Великий Гэтсби». Как всегда, жюри выбирало самую прекрасную и талантливую студентку года из 8 финалисток. Это были:

Ксения Никоненко (ЭУ-25)

Алёна Чембулат (ЭУ-21)

Вероника Бабкина (ИТС-15)

Валерия Бену (ИТС-15)

Мария Слабуха (П-13)

Виктория Сапункова (ЭКТ-32)

Татьяна Логинова (ЭКТ-21)

Алина Москвина (ЭУ-45).

Сам конкурс претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлыми годами. Помимо дефиле в черных платьях, творческого и интеллектуального соревнований и дефиле в вечерних платьях, члены жюри оценивали кулинарные способности претенденток на звание «Мисс МИЭТ’17», каждая из которых накануне финала приготовила торт. Кроме того, были исключено видеопрезентации участниц, но, несмотря на это, шоу завершилось в половине одиннадцатого.

Несколько изменен был и интеллектуальный конкурс: если в прошлые годы участницы перед финалом заявляли любимые темы, и на интеллектуальном состязании многое зависело от того, на какие вопросы им выпадало отвечать – «свои», «чужие» или на общую эрудицию, то для «Мисс МИЭТ’17» не нужно было готовиться специально: все вопросы викторины были разделены по уровню сложности на простые, средние и самые сложные. Перед началом конкурса участницам предлагалось ознакомиться с сеткой вопросов, в которой категории сложности были отмечены зеленым, желтым и красным цветом. Подготовленные вопросы охватывали различные сферы человеческой деятельности, а кроме того, часть из них была посвящена фильму «Великий Гэтсби».

На творческом конкурсе финалисткам «Мисс МИЭТ’17» удалось произвести впечатление на самых взыскательных критиков. Мощный вокал продемонстрировали Татьяна Логинова и Валерия Бену. А Вероника Бабкина, начав свое выступление вокальным номером, завершила его зажигательным современным танцем, показав разносторонность своих талантов. Ксения Никоненко лихо отбивала чечетку. Мария Слабуха подготовила танец с элементами художественной гимнастики, а Алена Чембулат – спортивной. Лирический хореографический номер с зонтиками, который станцевала с группой поддержки Виктория Сапункова, тронул сердца зрителей: это была целая история любви, рассказанная в трехминутном танце. Алина Москвина, с детства интересующаяся театром и принимавшая участие не в одном сезоне ЗелКВН, подготовила номер разговорного жанра, но показала в нем и навыки игры на скрипке.

По окончанию всех конкурсов члены жюри очень долго совещались в комнате для обсуждений. За это время зрители посмотрели несколько выступлений в исполнении Мины Кубликовой, а ведущие зачитали комментарии из ленты события в «Инстаграм». В это же время состоялось награждение по итогам различных конкурсов, организованных для участников группы «ВКонтакте». А завершил паузу ожидания судейского вердикта дуэт самих ведущих – «Мистера МИЭТ’16» Никиты Сахарова и «Мисс МИЭТ’16» Натальи Поповой.

Номинации конкурса были распределены следующим образом:

«Мисс Грация» – Виктория Сапункова

«Мисс Очарование» – Вероника Бабкина

«Мисс Оригинальность» – Ксения Никоненко

«Мисс Эрудиция» – Мария Слабуха

«Мисс Элегантность» – Валерия Бену

«Мисс Стиль» – Татьяна Логинова

«Мисс Артистичность» – Алёна Чембулат

«Мисс Вдохновение» – Алина Москвина.

Вероника Бабкина стала также «Мисс Media Family» и «Мисс Популярность». Также в двух дополнительных номинациях победили Алина Москвина и Мария Слабуха. Алина победила в голосовании «Выбор Zelenograd.ru», а Мария стала «Мисс Alex Fitness». Обе получили еще одну награду – обучение в школе моделей General Models. «Вице-мисс МИЭТ’17» стала Мария Слабуха.

Затем начался самый главный момент шоу – объявление победительницы. Председатель жюри Дмитрий Коваленко признался что выбор был, как всегда, не из легких, но в конечном счете судьбу короны во многом решил кулинарный конкурс. В итоге «Мисс МИЭТ’17» была объявлена Виктория Сапункова.

zelenogradnews.ru

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