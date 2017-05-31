Финал конкурса «Мистер МИЭТ’17»

8 финалистов конкурса мужества и артистического мастерства, которые были определены 28 апреля, целый месяц посещали различные мастер-классы и гостили у спонсоров, а 26 мая встретились на сцене ДК МИЭТ, чтобы продемонстрировать свои таланты и сделать финальную заявку на звание Мистера МИЭТ 2017. Вот имена этих смелых ребят.

Иван Тюпаев (ЭУ-45) Алексей Угольников (ЭКТ-16) Андрей Кривенцев (ЭКТ-33) Матвей Курбатов (ИТС-15) Владислав Антипов (ИТС-34) Вячеслав Гаврилин (ИТС-32) Сейди Сапаев (ИТС-15) Руслан Мовсесян (МП-35)

Финал состоял из двух частей – творческого и интеллектуального конкурса, который, в свою очередь, состоял из трех этапов: собственно интеллектуального, артистического и ораторского. В паузах зрителей развлекали ведущие – опытные КВНщики Максим Неклюдов и Михаил Терешин, а также Влада Маруева, танцевальный коллектив «Тодес», пианист Капитон Неклюдов, Хосем Шипси, финалисты конкурса «Мистер МИЭТ» прошлого года и другие артисты.

Интеллектуальный конкурс показал, что широкая эрудиция не является сильной стороной участников. Однако жюри выбрало четверку самых эрудированных по сумме баллов. Ими оказались Владислав Антипов, Иван Тюпаев и Андрей Кривенцев. Четвертое место разделили Вячеслав Гаврилин и Руслан Мовсесян, так что за право продолжить участие в конкурсе они поборолись в дополнительном раунде, в котором победил Руслан.

В последовавшем затем артистическом этапе участникам необходимо было с помощью позы и пластики показать события, которые им предлагались. В этом раунде жюри посчитало лучшими Ивана Тюпаева и Андрея Кривенцева. На последнем этапе им необходимо было показать свое умение в течение одной минуты рассуждать на заданную тему, и на этом этапе победил Андрей.

Творческий конкурс не дал зрителям и болельщикам скучать – финалисты продемонстрировали яркие, разнообразные по жанру номера, каждый из которых предварялся по традиции видеопрезентацией участника.

Владислав Антипов подготовил номер в стиле рэп, но не преминул похвастаться также своим талантом оператора и монтажера и показал специально подготовленный видеоролик, который имел гораздо больший успех, чем «живое» выступление. Вячеслав Гаврилин подготовил лирический танцевальный номер. Еще один лирический образ зрители увидели в лице Алексея Угольникова, который спел песню «Как молоды мы были». Руслан Мовсесян поставил рекорд лаконичности и простоты, просто прочитав с мобильного детский стишок Маршака, но завершил свой номер словами «Пусть у меня худший творческий номер, зато у меня самые лучшие друзья!» После чего эти самые друзья на руках унесли его со сцены.

Матвей Курбатов заслужил своим номером звание зеленоградского Джека Воробья. В видеопрезентации он подготовил сюжет, в котором предстал в образе этого героя, а сценический номер продолжил этот сюжет, где Матвей сыграл на виолончели вместе со струнным ансамблем под руководством Степана Сидорова.

Сейди Сапаев потряс аудиторию уже в видеопрезентации, в которой показал свои атлетические достижения в занятиях стрит воркаутом, а пластический современный танец дополнил видеоряд.

Номер Андрея Кривенцева был поставлен а том же духе, что и творческое выступление Никиты Сахарова. Чем-то на него было похоже и выступление последнего финалиста Ивана Тюпаева, который посвятил свой номер всем своим близким, а завершил его обращением к одному из них, но не к маме, как Никита, а к своей девушке, предложив ей при всех руку и сердце. И, так же, как и Никита, покорил этим романтическим финалом сердца всех девушек в зале.

Таким образом несколько титулов уже после творческого конкурса были предрешены: Иван Тюпаев стал Мистером Романтичность и Мистером Популярность, Сейди Сапаев – Мистером Атлетичность, Вячеслав Гаврилин – Мистером Обаяние, а также его выбрало своим Мистером агентство General Models. Матвею Курбатову было присуждено звание Мистер Оригинальность.

Остальные места были распределены следующим образом: Мистер Эрудиция – Андрей Кривенцев, Мистер Артистичность – Владислав Антипов, Мистер Стиль – Руслан Мовсесян, Мистер Мужественность – Алексей Угольников.

Вице-мистером МИЭТ стал Андрей Кривенцев. И, наконец, Мистером МИЭТ’17 жюри назвало Владислава Антипова, что, похоже, стало полным сюрпризом для него. Тем не менее, за его успех радовались все финалисты, и их скандированием «Влад Антипов – Мистер МИЭТ» завершился конкурс «Мистер МИЭТ’17».

zelenogradnews.ru

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