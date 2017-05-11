III Зеленоградский кросс «Спутник»

В последний день апреля Зеленоград принимал на стадионе «Ангстрем» участников и зрителей третьего по счету весеннего кросса «Спутник».

Весной погода часто преподносит разные сюрпризы, но в этом году сюрприз был приятный: к 30 апреля наконец-то зима отступила, и стояла по-настоящему весенняя погода. Грязь на лесных просеках и тем более оврагах, правда, не успела просохнуть, что внесло неизменный элемент экстрима для участников кросса.

Перед началом кросса состоялось подведение итогов благотворительной акции по сбору денежных средств для 5-летней Миланы Зининой, страдающей тяжелой формой ДЦП. За время акции удалось собрать 60802 рубля, которые будут переданы в фонд «Свежий ветер» для дальнейшей реабилитации Миланы.

Кросс проходил на двух дистанциях: 5 километров и 15 километров. Старт первому был дан на стадионе «Ангстрем» в 12 часов, второму – десятью минутами позже. Всего на короткую дистанцию вышло 348 бегунов, на длинную – 342, но финишировал на дистанции 15 километров только 321 спортсмен. А победителями в этом году стали следующие легкоатлеты.

5 километров, мужчины Василий Пермитин (00:20:04) Сергей Конякин (00:20:08) Андрей Барышников (00:20:50)

5 километров, женщины Юлия Конякина (00:23:30) Мария Быстрова (00:26:02) Ольга Лазарева (00:27:35)

15 километров, мужчины Евгений Пищалов (01:00:07) Алексей Быстров (01:04:53) Дмитрий Тунгусков (01:06:27)

15 километров, женщины Светлана Дударь (01:18:23.74) Мария Напорова (01:28:23.84) Анна Баюкова (01:32:39.74)



zelenogradnews.ru