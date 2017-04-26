Капелла мальчиков и юношей «Орлята» выступила с отчетным концертом

23 апреля в Культурном центре «Зеленоград» прошел отчетный концерт капеллы мальчиков и юношей «Орлята». На концерте выступили хоры всех возрастных групп коллектива: подготовительный, младший и старший хор, а также юношеский ансамбль «Vita nova».

Мальчики показали свои умения не только в вокальном, но и исполнительском искусстве игры на фортепиано, народных инструментах.

На концерте прозвучали песни советских композиторов, произведения русского фольклора, классические произведения в переложении для хорового исполнения, а старший хор исполнил также песню «Весна. Пасха», написанную руководителем капеллы заслуженным работником культуры РФ Андреем Чернецовым.

Последнюю песню «У дороги чибис» исполнил сводный хор капеллы.

zelenogradnews.ru

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