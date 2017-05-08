Концерт-награждение лауреатов XVII Зеленоградского фестиваля-конкурса классической гитары

29 апреля в атриуме Культурного центра «Зеленоград» состоялось подведение итогов XVII Зеленоградского фестиваля-конкурса классической гитары. Конкурсная программа фестиваля была проведена 23 апреля.

В этом году было подано рекордное количество заявок. Жюри в составе 30 человек прослушало 120 произведений в исполнении 75 участников в возрасте от 6 до 18 лет: как сольных исполнителей, так и дуэтов и ансамблей.

Конкурс проводился в трех возрастных группах: младшая (6-10 лет), средняя (11-13 лет) и старшая (14-18 лет). Организатор и ведущий конкурса Андрей Шунин вручил дипломы и призы дипломантам и лауреатам конкурса, а победители исполнили для зрителей лучшие пьесы.

Гран-при в этом году не был вручен ни одному участнику, но, тем не менее, звание «открытия фестиваля» получили несколько конкурсантов.

Высокий уровень игры также показали те ребята, которые были лучшими в прошлом году, а в этом снова приехали на конкурс. Все они приняли участие в концерте.

В завершение концерта на сцену вышли участники ансамбля «Инспиранто» Степан Сидоров (скрипка, гитара, вокал) и Виталий Давыдов (гитара) (третий участник ансамбля Роман Андрюшин прийти на концерт не смог) и исполнили два известных произведения: O sole mio и Liebertango.

zelenogradnews.ru

Еще по теме