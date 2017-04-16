Концерт Натали Люмьер

В честь Дня космонавтики Культурный центр подготовил большой концерт автора-исполнителя Натали Люмьер «Мой мир», на котором прозвучали песни Натали, написанные ей в соавторстве с Сергеем Романовым.

На концерте также были представлены результаты творческого сотрудничества певицы с другими талантливыми зеленоградскими исполнителями: Эдгаром Князевым, Александром Харламовым, Михаилом Барцевым, хореографическими коллективами «Галас», «Танцующие звезды», театром танца «Сапфир».

В концерте приняли участие друзья Натали Люмьер: Елена Бегина, исполнители вокального объединения «Старый патефон».

Весь вечер со сцены Культурного центра лились волшебные звуки песен о любви, дружбе, верности. Завершилась программа песней, которую исполнили все участники концерта.

zelenogradnews.ru