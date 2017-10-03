Кросс «Октябрь» завершил сезон 2017

В воскресенье, 1 октября, в лесном массиве за стадионом «Ангстрем» состоялся ежегодный осенний кросс «Октябрь», который завершил сезон спортивных мероприятий, организованных командой #zelrun. Забег традиционно проходил на дистанциях 5 и 15 км.

На дистанции 5 км среди мужчин с результатом 18:51 победил Вячеслав Соколов, второе место занял Олег Радченко (19:03), третье – Герман Жаров (19:06). Среди женщин лучшей с результатом 21:11 стала победительница на 5-километровой дистанции кросса «Спутник» Юлия Конякина, второй прибежала Полина Разбицкая (23:40), а третье место досталось Анне Баюковой (23:51).

На дистанции 15 км самым быстрым оказался неоднократный призер весенних забегов «Спутник» Сергей Конякин (53:55), второе место занял Василий Пермитин (54:48), третье – многократный призер организованных командой #zelrun забегов Алексей Быстров (57:05). Среди женщин призерами стали Ольга Тарантинова (01:02:27), Ксения Авдеева (01:14:52) и Мария Напорова (01:15:18).

Также были отмечены лучшие зеленоградцы. На дистанции 5 км ими стали Андрей Гуськов (23:02) и Ирина Панкратова (28:24), а на 15-километровой дистанции – Денис Дубинин (01:05:17) и Ксения Авдеева (01:14:52).

На финише все спортсмены получили памятную медаль, а призеры – грамоты и подарки от партнеров мероприятия.

Кроме того, в рамках кросса прошла традиционная благотворительная акция. Собранные участниками средства были направлены родителям Мишель Володиной, которой необходима пересадка почки.

zelenogradnews.ru

Еще по теме