Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – уже 35-ая по счету. 11 февраля впервые этап гонки прошел в Зеленограде на стадионе «Ангстрем».

В этот день состоялось три старта: в 11 часов – дети 6-12 лет с родителями (на дистанцию 2.5 км), в 12 часов – юноши и девушки 13-17 лет и женщины старше 18 лет (дистанция 5 км) и, наконец, в 13 часов был дан старт мужской гонке на дистанции 10 км. В рамках этого спортивного праздника можно было также выполнить норматив ГТО по бегу на лыжах в различных возрастных категориях.

На торжественном открытии гонки, которое состоялось в полдень, спортсменов приветствовал префект ЗелАО Анатолий Смирнов.

Перед каждым стартом сотрудники ЦФКиС проводили разминку с участниками. Трасса включала круг по стадиону «Ангстрем», а затем еще один круг по лесной зоне у стадиона. Самые юные участники бежали 1 такой большой круг, участники второго старта – два круга, а мужчины – 4 круга.

Все участники гонки получили сувениры Министерства спорта России: на старте каждому спортсмену выдавали майку с номером, а на финише – шапочку с символикой «Лыжни России».

Победителями гонки стали следующие участники.

Девочки 6-12 лет (2.5 км) Мирослава Рябова Валерия Сандомирская Дарья Усольцева

Мальчики 6-12 лет (2.5 км) Александр Озарейчук Тимофей Железнов Герман Ткаченко

Девушки 13-17 лет (5 км) Анастасия Самойлова Анастасия Сорокина Мария Шустрова

Юноши 13-17 лет (5 км) Павел Шилов Василий Морозов Павел Саттаров

Женщины 18 лет и старше (5 км) Наталья Борисова Татьяна Морозова Ирина Панкратова

Мужчины 18 лет и старше (10 км) Кирилл Смирнов Александр Окунев Владимир Харламов



Всего в зеленоградском этапе гонки, по данным окружного Центра физической культуры и спорта, приняли участие около полутора тысяч человек. А значит, цель соревнований, которая заключается в привлечении взрослого населения и молодежи к лыжному спорту, можно считать достигнутой.

zelenogradnews.ru

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