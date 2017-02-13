Лыжня России
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – уже 35-ая по счету. 11 февраля впервые этап гонки прошел в Зеленограде на стадионе «Ангстрем».
В этот день состоялось три старта: в 11 часов – дети 6-12 лет с родителями (на дистанцию 2.5 км), в 12 часов – юноши и девушки 13-17 лет и женщины старше 18 лет (дистанция 5 км) и, наконец, в 13 часов был дан старт мужской гонке на дистанции 10 км. В рамках этого спортивного праздника можно было также выполнить норматив ГТО по бегу на лыжах в различных возрастных категориях.
На торжественном открытии гонки, которое состоялось в полдень, спортсменов приветствовал префект ЗелАО Анатолий Смирнов.
Перед каждым стартом сотрудники ЦФКиС проводили разминку с участниками. Трасса включала круг по стадиону «Ангстрем», а затем еще один круг по лесной зоне у стадиона. Самые юные участники бежали 1 такой большой круг, участники второго старта – два круга, а мужчины – 4 круга.
Все участники гонки получили сувениры Министерства спорта России: на старте каждому спортсмену выдавали майку с номером, а на финише – шапочку с символикой «Лыжни России».
Победителями гонки стали следующие участники.
- Девочки 6-12 лет (2.5 км)
- Мирослава Рябова
- Валерия Сандомирская
- Дарья Усольцева
- Мальчики 6-12 лет (2.5 км)
- Александр Озарейчук
- Тимофей Железнов
- Герман Ткаченко
- Девушки 13-17 лет (5 км)
- Анастасия Самойлова
- Анастасия Сорокина
- Мария Шустрова
- Юноши 13-17 лет (5 км)
- Павел Шилов
- Василий Морозов
- Павел Саттаров
- Женщины 18 лет и старше (5 км)
- Наталья Борисова
- Татьяна Морозова
- Ирина Панкратова
- Мужчины 18 лет и старше (10 км)
- Кирилл Смирнов
- Александр Окунев
- Владимир Харламов
Всего в зеленоградском этапе гонки, по данным окружного Центра физической культуры и спорта, приняли участие около полутора тысяч человек. А значит, цель соревнований, которая заключается в привлечении взрослого населения и молодежи к лыжному спорту, можно считать достигнутой.
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