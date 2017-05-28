20 мая в округе было организовано спортивное мероприятие, направленное на поддержание патриотического духа населения и популяризации спорта: Открытый весенний чемпионат Зеленограда по кроссу с препятствиями.

Состязание проводилось среду мужчин, женщин, а также пар в двух дисциплинах: 2 километра с 8 препятствиями и 6 километров с 16 препятствиями.

Старт и финиш обоих забегов находились в зоне пляжа Большого городского пруда. Состязание на дистанции 2 километра осуществлялось в парке Победы, а трасса 6 километров включала асфальтированные дорожки и грунтовые тропы в лесопарковой зоне муниципальных районов «Старое Крюково», «Силино» и «Матушкино».

На дистанции 2 километра бегунам необходимо было преодолеть препятствия, сложность которых была рассчитана на начальный уровень подготовки: «Собака», «Черепаха», «Шиномонтаж», «Полоса препятствий», «Кувырки», «Сапун-гора», «Фермерская прогулка», «Строительная вышка».

На дистанции 6 километров к ним прибавились препятствия для среднего уровня подготовки: «Лезвия», «Лестница», «Штурм моста», «Велопарк», «Сетка», «Рукоход», «Детский городок», «Скейт-парк».

На дистанции 2 километра среди женщин победительницей стала Анастасия Полякова (ее время 0:13:21). На две с половиной минуты от нее отстала Екатерина Батурина (0:15:56), а бронзовая медаль досталась Анастасии Гуськовой (0:15:58). Среду мужчин на этой дистанции лучшим был Александр Вдовенко (0:11:27), серебряным призером стал Юрий Рузавин (0:12:19), а бронзовым – Дмитрий Антонов (0:13:20). В парах места распределились следующим образом: на первом месте были Сергей Баюшкин и Юлия Полякова (0:35:10), на втором – Александр Сушко и Анастасия Дрожалкина (0:35:10), на третьем – Дмитрий Курбатов и Мария Муравьева (0:35:13).

На дистанции 6 километров результат среди мужчин оказался не совсем объективным, так как участники первого забега из-за организационной ошибки пробежали больше, чем остальные участники, на 1-2 километра. Было решено их результаты вынести в отдельный вид – 6 км+ и выдать всем участникам этого забега одинаковые поощрительные призы посещение бассейна и сауны в парк-отеле «Тропикана» на 2 часа на двух человек один раз в любой день до 20 июня.

Таким образом, среди мужчин первое место завоевал Владимир Нырков – его время 0:26:16. Вторую ступеньку пьедестала занял Ринат Фатяхдинов (0:26:42), третью – Сергей Протопопов (0:26:42). Среди женщин первой прибежала Кира Матеша (0:38:47), второй была Светлана Голубева (0:38:47), третьей – Марина Лопатина (0:39:12). В парах лучшими стали Борис Соколов и Ирина Сафронова (0:56:37), серебряными призерами стали Павел Гусев и Надежда Сухова (0:56:57), бронзовыми – Антон Казаков и Анна Дейнис (1:04:24).

Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд «Содействие социальным и демократическим реформам» при поддержке ЦФКиС ЗелАО, префектуры округа, управ районов Савелки, Матушкино, Силино, Старое Крюково и Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

zelenogradnews.ru

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