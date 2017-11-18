18 ноября в «Ведогонь-театре» состоялась премьера спектакля к 60-летию Зеленограда. Пьеса «Белки, сосны, микросхемы» создана совместными усилиями актеров театра под руководством его художественного руководителя Павла Курочкина и драматурга Екатерины Бондаренко.

У пьесы нет конкретного сюжета – она поставлена в жанре вербатим, но элементы театрального действа в ней все же есть – это небольшая лирическая сюжетная линия любви двух героев – Андрея и Лены, которая сама по себе впитала в себя историю родного города.

Еще один интересный персонаж спектакля – хор. Временами он действует как единый организм, а временами распадается на отдельных персонажей, которые делятся своими воспоминаниями и мыслями о родном городе. Все это происходит на фоне оригинальных декораций. Меняясь в течение всего действа, в зависимости от освещения, они символизируют то лес, то микросхемы.

Несмотря на то, что спектакль длится два часа без антракта, даже в такой большой для театра временной промежуток трудно уместить все идеи, что накопились у создателей пьесы, ведь все они – жители города, многие из них родились здесь и выросли. Они постарались осветить те разнообразные сферы, которыми жив Зеленоград – это и наука, и культура, и строительство, и экология, и образование…

Погрузиться в историю родного города, поделиться своими заботами о его настоящем и мечтами о его будущем зрители смогут на просмотре спектакля с символическим, емким, «говорящим» названием – «Белки, сосны, микросхемы».

zelenogradnews.ru

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