Широкая Масленица в 23-м микрорайоне

Веселый праздник Масленицы организовали для жителей нового города у торгового центра «Столица» (корпус 2309). На сцене выступали фольклорные, детские коллективы Зеленограда, а между исполнительскими номерами ведущие устраивали для зрителей конкурсы и игры.

На других площадках можно было поиграть с аниматорами, которые устраивали для детей эстафеты и забавы.

Рядом можно было измерить свои силу на шуточном силомере, украсить лицо праздничным аквагримом. Гостей праздника угощали бесплатными горячими блинами и чаем. Три часа детей и взрослых развлекали ростовые куклы.

Под конец шоу на сцене появился дрессированный медведь и под восторженные возгласы детей продемонстрировал свои умения: прокатился на самокате, поиграл с дрессировщиком в мяч, катал по сцене тумбу. В завершение своего выступления мишка уселся на тумбу, позируя зрителям с мобильниками.

Завершился праздник ярким файер-шоу и сжиганием большой куклы Масленицы.

zelenogradnews.ru

Еще по теме