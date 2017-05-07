В КЦ «Зеленоград» прошел концерт танцевального ансамбля «Ахтамар»

29 апреля в Культурном центре «Зеленоград» состоялся концерт танцевального ансамбля «Ахтамар», которым руководит Елена Кареновна Шамоян. Этот коллектив специализируется преимущественно на армянской культуре, но руководители не забывают и о танцах народов мира.

Воспитанники коллектива исполнили не только армянские танцы, но и погрузили зрителей в мир ритмов Латинской Америки, Испании, цыганских мелодий.

На концерте также выступили гости – ученики класса фортепиано из ДМШ имени М. П. Мусоргского, ансамбль танца «Дульшор» общины горских евреев под руководством Исая Иллазарова, а также заслуженная артистка Республики Марий Эл Мария Семьянская (скрипка).

В заключение концерта с приветственной речью выступил председатель армянской общины Зеленограда Иван Абарцумович Халастян, который поблагодарил за проделанную работу преподавателей коллектива, воспитанников и их родителей.

zelenogradnews.ru

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