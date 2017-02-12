Юбилейный забег parkrun
- Воскресенье, Февраль 12, 2017, 19:26
- Избранное, Карусель, Спорт, Фото
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Спортивное неформальное движение «Parkrun Зеленоград» отметило 11 февраля большой юбилей: этот субботний забег был сотым по счету.
Движение берет свое начало в марте 2015 года, когда состоялся первый тестовый забег. За это время движение разрослось, привлекло много любителей бега.
Юбилейный parkrun собрал 164 взрослых участника (не только зеленоградцы, но и гости из Северного Тушино, Кузьминок, Измайлово) и 25 участников детских забегов. Последние проводились в возрастных категориях до 3, от 3 до 7 и от 7 до 10 лет. Организаторам помогали 25 волонтеров.
Юбилейный забег отметили параллельно проводившимися конкурсами. Во-первых, участникам было предложено облачиться в костюмы народов мира, а во-вторых, на поляне был установлен стол, к которому мастерицы приготовили свои шедевры кулинарии, посвященные празднику.
Каждый финишировавший участник получал на финише номер, который было необходимо тут же зарегистрировать, и памятную карточку.
Среди мужчин первым трассу преодолел Сергей Сорокин, установивший зимний рекорд Зеленоградского паркрана – 17:49, а среди женщин – Елена Панова. Однако призы в этот день вручались не лидерам забега. Специально подготовленные участниками движения подарки получили 100-ый финишировавший участник, 6000-ый участник Зеленоградского паркрана, участники с самыми креативными костюмами и лучшие кулинары. Их творения бегуны с удовольствием продегустировали после процедуры награждения.
К празднику многие придумали веселые музыкальные номера – частушки, танцы в стиле чирлидинг, народные песни и исполнили их под дружные аплодисменты зрителей.
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