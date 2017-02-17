12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» состоялось закрытие фестиваля науки и творчества «Эврика!», который длился целый месяц. На этот праздник науки были приглашены представители различных инновационных и образовательных организаций, которые весь день проводили для детей мастер-классы, лекции, презентации, рассказывающие об их деятельности. Два этажа Культурного центра в этот день были полностью заняты станциями и стендами.

В закрытии фестиваля принял участие образовательный центр «Эрудит», который организовал для гостей шахматный турнир, уроки программирования Minecraft, в том числе и для самых маленьких, и знакомство с компьютерными технологиями. Представила здесь свои разработки зеленоградская компания ГК «Телесистема». «Кулибин-центр» был представлен стендом, а преподаватели центра рассказывали всем желающим о методиках развития парадоксального мышления у детей. Заинтересовавшимся предлагали решить несколько задач, требующих нестандартного подхода.

Большой популярностью пользовалась у детишек станция, на которой можно было порисовать 3D-ручками. А рядом ребята постарше с удовольствием решали головоломки различной сложности. Родители же могли ознакомиться с методикой раннего развития семьи Никитиных.

Для малышей было организовано шоу молний и показаны эксперименты от научной лаборатории «Открывашка». В лектории компания «Экспони» представила интерактивные этюды о науке и технологиях. Мальчики могли вволю пострелять в лазерном тире или попробовать себя в робофутболе.

Все желающие получили возможность бесплатно принять участие в научном квесте, по результатам которого выдавались призы – брелоки, магнитики, лизуны, игрушки со светодиодами и другие сувениры. Это была трудная и увлекательная игра, в которой необходимо было применить свои знания физики, биологии, русского языка, логики.

В рамках закрытия фестиваля прошло награждение победителя конкурса фотографий «Мой мир – мой город». Им стал Егор Голощапов с работой «Цветы Москвы».

Была здесь и экологическая программа – раздельный сбор мусора, программа экотестирования от политехнического колледжа №50 и конкурс экологических проектов «Мир, в котором мы живем», в котором победили подготовительная группа №1 школы №842», Екатерина Петрунина (6 лет), активисты группы «Рябинка» школы №842» и участники мультстудии «Первый кадр».

На ярмарке детских научно-познавательных игрушек и книг было представлено множество занимательных развивающих игр, интересных книг.

Многие посетители пришли сюда целыми семьями и провели время весело и с пользой.

zelenogradnews.ru

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