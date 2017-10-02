28 октября в Зеленограде пройдет второй семейный фестиваль книг и творчества «Батискаф»

28 октября c 10:00 до 20:00 в Культурном центре «Зеленоград» во второй раз пройдет семейный фестиваль книг и творчества «Батискаф» при поддержке книжного магазина-клуба «Читай-Болтай» и Централизованной библиотечной системы Зеленоградского административного округа.

Фестиваль книг и творчества «Батискаф» был задуман как нетривиальный комплекс мероприятий, центральное место в которых займет слово-чтение-книга, способный вовлечь разные категории населения. Главная идея фестиваля заключается в осуществлении культурно-просветительского проекта, направленного на повышение социокультурной и читательской компетентности, воспитании у детей и взрослых не только потребности, но и осознанного стремления к чтению. Такой проект – реальная возможность объединить усилия всех участников образовательного процесса для развития культуры чтения в каждой семье, школе, библиотеке.

«Батискаф-2017» продолжит традиции первого фестиваля. 24 сентября, за 35 дней до начала фестиваля был дан старт трем конкурсам: конкурсу чтецов, буктрейлеров и дизайнеров сказочных героев в технике арт-переработки, для участия в которых необходимо заполнить заявку на официальном сайте фестиваля.

Второй фестиваль будет расширен до взрослой книжной тематики. Взрослая программа (категория 16+) будет представлена новыми мастер-классами, дискуссиями, воркшопами и издательствами.

Открытием фестиваля станет трогательный арт-объект «На кончиках букв». Это объект, где слова обретут новую тактильную форму. Это темнота. Это новые ощущения вещей, открытие новых сторон себя. Это удивление. Это ограниченное пространство, где будет возможность прислушаться к внутреннему голосу и попытаться понять, как можно видеть руками и воспринимать мир, в том числе книгу, не опираясь на визуальные образы и зрение.

Ключевым событием фестиваля станет презентация серии экологических сказок «Хранимеры», одного из ярких проектов Года экологии в России, Елены Журек, психолога, члена ICF (Международной Федерации Коучей), автора программ по сказкотерапии Московского института психоанализа, детского писателя. В программе панельных дискуссии также примут участие Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией социокультурных образовательных практик Института системных проектов Московского городского педагогического университета (ИСП МГПУ), автор и руководитель проекта «Детские книги в круге чтения взрослых», Наталья Волкова, поэт, детская писательница, преподаватель, Юлия Симбирская, филолог по образованию и поэт по призванию, Лариса Суркова, семейный и детский психолог, многодетная мама, автор 15 книг. Гостями фестиваля станут и «Монсики», авторский проект психолога Виктории Шиманской по развитию эмоционального интеллекта (EQ) детей, и легендарная семья Никитиных с развивающими играми и пособиями, а также книгами, изданными в издательстве «Самокат», и Ирина Чернова, артистка, сценарист, журналист и режиссер, пишущая под псевдонимом Василиса Кошкина, с презентацией своей новой книги «Няня для кощея» и одноименным спектаклем.

Художники, иллюстраторы и декораторы проведут творческие мастер-классы. На фестивале будет работать творческая зона, где можно будет принять участие в создании огромной книги длиной более 10-ти метров и пройти мини-курс по иллюстрированию собственного комикса. На более сложных мастер-классах всех, кто готов потратить время и приложить усилия, научат скорочтению и основам журналистики.

Читальню и территорию умного досуга организует Централизованная библиотечная система Зеленоградского административного округа. Здесь можно будет не только найти книгу на полках книгообмена, но и пройти квесты, порисовать картины песком, помастерить «ракеты-поэты» с педагогами из «Роскосмоса», похимичить в лаборатории «Хогвартса». В читальне будут представлены разные формы книг – написанные шрифтом Брайля (для людей с особенностями зрения), аудиокниги, тактильные книги-театр.

На книжной ярмарке можно будет приобрести книжную продукцию по вкусу – от подарочных книг до массовых современных изданий всех жанров. А в литературном кафе не только выпить чашечку чая или кофе и перекусить, но и проверить себя на знание классиков русской литературы.

Полная версия программы будет опубликована после 15 октября на официальном сайте фестиваля. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 734-31-71.

Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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