3 июня в Зеленограде пройдет фестиваль детства и добрососедства

3 июня в Культурном центре «Зеленоград» пройдет фестиваль детства и добрососедства. Гостей ждут любимые развлечения и шоу-программы, бесконечные возможности для творчества, отдых на свежем воздухе в самом сердце города. Всего в этот день будет работать четыре тематических зоны одновременно, для каждой из которых подготовлена своя программа.

На площади перед Культурным центром можно будет принять участие в добрососедском квесте и поиграть всей семьей в любимые дворовые игры: «Классики», «Резиночки», «Скакалки», «Захват знамени», «Светофор», «Вышибалы», «Кони бегали по кругу» и многие другие.

В течение всего дня будут открыты станции по обмену детскими книгами и игрушками, где можно будет поменяться надувными, деревянными, пластмассовыми, железными игрушками, конструкторами Lego, киндер-сюрпризами.

Дети смогут принять участие в игровой анимационной программе, потанцевать на детской дискотеке, сфотографироваться со сказочными героями, попрыгать на надувных батутах, покушать сладкую вату и мороженое. Для мам будет организована мини-станция красоты и зажигательная зумба.

На летней веранде будут работать творческие мастерские, где гости смогут попробовать себя в нетрадиционных техниках рисования, сделать поделки из глины, а также смастерить настольные игры своими руками. Девочки научатся делать одежду для кукол из бумаги, а мальчишки – самолетики, турнир по запуску которых состоится в 17:00 на Центральной площади. Показать свое мастерство ребята также смогут, приняв участие в конкурсе рисунков «Детство и добрососедство». Здесь же состоится зрелищная часть программы – химическое, мыльное и песочное шоу.

В парке Победы разместится картонный городок, который дети смогут достраивать так, как им хочется: сделать окна или балконы, смастерить школу или жилые дома, украсить постройки рисунками.

Здесь же гости смогут сделать красивые фотографии в специально оборудованной фотозоне, поиграть в настольный теннис, а также пообщаться с детскими блогерами.

Центральным событием фестиваля станет конкурс креативных колясок, самокатов и велосипедов, для участия в котором необходимо оригинально оформить свое средство передвижения, придумать себе и своей команде соответствующий костюм и зарегистрироваться на конкурс до 2 июня по ссылке.

Сбор участников конкурса около веранды с 14:00 до 16:00. В 16:00 состоится дефиле креативных колясок, самокатов и велосипедов, а в 18:00 – награждение победителей и вручение призов от магазина спортивных товаров «Декатлон», салона «Персона Zelenopark» и студии рисования песком «SandLand».

Проведет праздник известная в Зеленограде организатор мероприятий, сотрудница радио и телевидения Любовь Кебш.

Завершит фестиваль праздничный концерт «ЧуДетство», на котором выступят все детские творческие коллективы Культурного центра «Зеленоград».

Начало праздника в 14:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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