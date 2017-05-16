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Акция на свежем воздухе «Украсим планету вместе!»

20 мая в клубе «Радуга» состоится акция «Украсим планету вместе!», где любители цветов, творчески украшающих свои клумбы, балконы, палисадники и другие объекты смогут принять участие в оформлении декоративных цветников возле корпуса 1013А.

Участникам акции предоставляется возможность проявить свои творческие способности и оформить цветники, главными героями которой станут саженцы петунии. Клумбы уже подготовлены для посадки цветов.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Материалы для оформления цветников предоставляются.

zelenogradnews.ru


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