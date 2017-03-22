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Акция «Ночь в театре. Революция 1917 года в России»

26 марта «Ведогонь-театр» традиционно примет участие в общегородской акции «Ночь в театре». В этом году акция посвящена 100-летию революции 1917 года в России.

В программе акции:

  • 20:00-01:15 – инсталляция единого фотомонтажного графического цикла Юрия Рожкова «Рабочим Курска, добывшим первую руду» по поэме В. В. Маяковского
  • 20:00-21:00
    • перфоманс «Рабочим Курска, добывшим первую руду». Исполняют: Елена Шкурпело, Наталья Третьяк, Сергей Зайцев
    • «Слушайте музыку революции». Стихи В. Маяковского, С. Есенина. Исполняют: Алексей Ермаков, Ярослав Шевалдов
  • 21:30-22:15 – «Читаем вслух». Дневники и письма очевидцев событий 1917 года (Блок А. А., Бунин И. А., Гиппиус З. Н., Ремизов А. Н. и другие)
    Читают: з. а. России Павел Курочкин, Зоя Даниловская, Федор Липатов
  • 22:30–01:15 – видеопоказ спектакля «На дне» по пьесе М. Горького в постановке н. а. России Александра Кузина («Ведогонь-театр», 2009).

Вход свободный.

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