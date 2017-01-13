Акция «Я хочу сказать «Спасибо»
- Пятница, Январь 13, 2017, 2:12
- Досуг
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11 января в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» прошла акция «Я хочу сказать «Спасибо», приуроченная ко Всемирному Дню «Спасибо».
Ребята узнали о роли вежливых слов, слов благодарности в нашей речи, а с помощью увлекательных заданий дерева Вежливости проверили, насколько они вежливы.
Также все желающие смогли оставить в волшебной корзины добрых словслова благодарности своим близким, родным и друзьям.
Кроме того, была открыта выставка рисунков воспитанников ДРЦ «Добрознание» «Если ты вежливый…».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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