11 января в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» прошла акция «Я хочу сказать «Спасибо», приуроченная ко Всемирному Дню «Спасибо».

Ребята узнали о роли вежливых слов, слов благодарности в нашей речи, а с помощью увлекательных заданий дерева Вежливости проверили, насколько они вежливы.

Также все желающие смогли оставить в волшебной корзины добрых словслова благодарности своим близким, родным и друзьям.

Кроме того, была открыта выставка рисунков воспитанников ДРЦ «Добрознание» «Если ты вежливый…».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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