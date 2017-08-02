Анимационная программа «Страна игр»

В рамках программы «КУЛЬТлето» 26 июля на территории Озеропарка Культурный центр «Доброволец» и Кризисный центр помощи женщинам и детям провели анимационную программу «Страна игр».

Для гостей были организованы танцы с веером, игры с клоуном, веселые поварские забавы в песочнице, фотозона «Модельки», фримаркет.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru