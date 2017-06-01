Ансамбль современного танца «Галас» выступил с отчетным концертом

Очередной отчетный концерт состоялся в КЦ «Зеленоград» 23 мая. В этот день свои достижения продемонстрировали ученики студии современного танца «Галас».

В студии занимаются дети от 5 лет, а самым старшим воспитанникам руководителя коллектива Алексея Сухарникова, которые занимаются в старей группе, – до 22 лет.

Концертная программы была выставлена как непрерывный танцевальный поток, в котором одни номера перетекали в другие, причем в одних участвовали только представители старшей или младшей группы, в других на сцену выходили все юные танцоры студии.

Кроме того, в концерте приняли участие певица Наталья Люмьер со своими песнями и вокальный коллектив «Качели».

«Галас» активно сотрудничает с другими студиями Культурного центра, и ряд номеров был поставлен совместно с гостями концерта.

В завершение вечера все танцоры получили воздушные шарики и приветствовали вышедшего на сцену руководителя студии Алексея Сухарникова, поблагодарив его за огромный труд и наставничество.

zelenogradnews.ru

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