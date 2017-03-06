Автоквест «8 метров над уровнем марта»

11 марта пройдет интересный и непредсказуемый автомобильный квест, участницами которого станут отважные автоледи.

Участницы со своим экипажем до 3 человек отправятся в 3-часовую экспедицию по городу на собственных автомобилях.

На церемонии открытия каждый экипаж получит легенду с маршрутом, где обозначены контрольные точки, на которых необходимо отметиться. На каждой точке участнице предстоит выполнить веселое, но не простое задание.

Победит команда, выполнившая все без исключения задания быстрее остальных.

Для участия необходимо до 8 марта 2017 года пройти регистрацию в группе мероприятия в сети «ВКонтакте». В автоквест попадут первые 15 девушек со своими экипажами.

Целью мероприятия, организованного Культурным центром «Доброволец» совместно с клубом путешественников «ЗелТрофи», является привлечение внимания к современному направлению активного отдыха и раскрытию своих способностей в условиях соревнования.

zelenogradnews.ru