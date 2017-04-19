«Библионочь-2017» в КЦ «Доброволец»
- Среда, Апрель 19, 2017, 15:00
- Досуг
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В рамках акции «Библионочь» 22 апреля в Культурном центре «Доброволец» гостей ожидает стилизованная фотозона, сеансы игры в Мафию, мастер-классы, викторина по лингвистическим парадоксам, трансляции мультфильмов.
Программа мероприятия
Входная группа
- 17:00-19:30 – Арт-объект «Читальня» (фотозона)
Актовый зал
- 17:00 – Торжественное открытие мероприятия
- 17:15-19:30 – Трансляция мультфильмов, прочтение стихотворений, отгадывание кроссворда
Аудитория №5
- 17:15-18:15 – Мастер-класс «Закладка для любимой книги» (5+)
- 18:30-19:30 – Мастер-класс «Книжка-малышка» (5+)
Аудитория №9
- 17:15-19:30 – Игротека
Аудитория №10
- 17:15-19:30 – Работа экокафе
Аудитория №11
- 17:15-18:15 – Читальня «По дорогам сказок» (7-10 лет)
- 18:30-19:30 – Викторина по лингвистическим парадоксам (11-16 лет)
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