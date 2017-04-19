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«Библионочь-2017» в КЦ «Доброволец»

В рамках акции «Библионочь» 22 апреля в Культурном центре «Доброволец» гостей ожидает стилизованная фотозона, сеансы игры в Мафию, мастер-классы, викторина по лингвистическим парадоксам, трансляции мультфильмов.

Программа мероприятия

Входная группа

  • 17:00-19:30 – Арт-объект «Читальня» (фотозона)

Актовый зал

  • 17:00 – Торжественное открытие мероприятия
  • 17:15-19:30 – Трансляция мультфильмов, прочтение стихотворений, отгадывание кроссворда

Аудитория №5

  • 17:15-18:15 – Мастер-класс «Закладка для любимой книги» (5+)
  • 18:30-19:30 – Мастер-класс «Книжка-малышка» (5+)

Аудитория №9

  • 17:15-19:30 – Игротека

Аудитория №10

  • 17:15-19:30 – Работа экокафе

Аудитория №11

  • 17:15-18:15 – Читальня «По дорогам сказок» (7-10 лет)
  • 18:30-19:30 – Викторина по лингвистическим парадоксам (11-16 лет)

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