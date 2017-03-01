Благотворительный гала-концерт классического балета
- Среда, Март 1, 2017, 1:13
- Досуг
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2 марта в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» пройдет благотворительный гала-концерт Московской балетной труппы «Тур де балет» с участием заслуженных артистов России Валерии Васильевич, Дмитрия Котермина и театра «Русский балет».
Зрители смогут погрузиться в мир знаменитых балетов:
- 1-е отделение – Шопениана (одноактный балет/танцевальная сюита на музыку из произведений композитора Фредерика Шопена;
- 2-е отделение – Дивертисмент («Пламя Парижа», «Дон Кихот», «Лебединое Озеро», «Корсар», «Щелкунчик», «Раймонда»).
Мероприятие организовано с целью подарить радость всем ценителям балета из социально-незащищенных слоев населения, у которых нет возможности часто посещать театр.
Начало концерта в 18:30. Вход по пригласительным билетам для пенсионеров и многодетных семей. Билеты можно получить на стойке «Информация» в фойе Культурного центра. Более подробная информация по телефону 8 (499) 734-31-71.
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