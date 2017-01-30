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Буккроссинг в социальном центре «Зеленоградский»

В филиале «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» (корпус 826) проходит акция свободного книгообмена «Прочитал – отдай другому», в рамках которой любой желающий может оставить свои уже прочитанные книги на специальном столе для того, чтобы другие могли их взять и прочитать.

Приносить и менять книги можно самостоятельно, соблюдая несколько правил.

  1. Обмен производится один к одному.
  2. Книги нельзя брать авансом (сейчас возьму, потом принесу).
  3. Не принимаются: школьные учебники, справочники, атласы, брошюры, методички, пресса, многотомные издания, руководства по хозяйству, здоровью, а также женские романы и сомнительные детективы.

Выбор книг от классики до современного андеграунда, но интересные экземпляры быстро разбираются.

Буккроссинг (англ. bookcrossing, иногда «книговорот») – хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флэшмобу.

zelenogradnews.ru


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