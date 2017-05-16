Беседа известного московского священника и писателя протоиерея Артемия Владимирова с горожанами на тему «Что значит быть жителем города Зеленограда?» состоится 30 мая в Культурном центре «Зеленоград».

Помимо беседы на заданную тему отец Артемий также расскажет о своей пасторской жизни. Также посетители смогут пообщаться и получить советы от духовного отца.

Артемий Владимиров – протоиерей Русской православной церкви, старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы, заместитель декана факультета православной культуры Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, член Союза писателей России.

После окончания МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Артемий преподавал русский язык и литературу в Математическом интернате имени академика Колмогорова при МГУ, а также в Московской духовной семинарии и академии.

26 октября 2010 года Департаментом образования г. Москвы протоиерею Артемию присвоена высшая педагогическая категория, а 14 апреля 2011 года решением Ученого совета – звание почетного профессора факультета православной культуры Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Свое служение батюшка начинал в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. С 1991 по 2013 год – настоятель храма Всех Святых бывшего Ново-Алексеевского монастыря. Сегодня отец Артемий преподает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, в Российском Православном университете и в нескольких православных школах г. Москвы. Известен своими проповедями, в том числе телевизионными.

Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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