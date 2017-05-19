День исторического и культурного наследия в Музее Зеленограда

В рамках Дня исторического и культурного наследия 20 мая в Музее Зеленограда пройдут выставки, экскусии и лекции.

Музей Зеленограда

10:00–18:00 – выставка «Игрушки прошлого». На выставке будут представлены разнообразные игрушки, созданные во второй половине 20 века. Настольные игры, конструкторы, механические игрушки, проектор с диафильмами, электронные игры помогут детям узнать, во что и как играли родители, а взрослым окунуться в атмосферу детства.

12:00–13:00 – экскурсия «История родного края». Повествует об истории зеленоградской земли с древнейших времён до начала 20 века.

14:00–15:30 – вспоминаем художника-скульптора «лесной пластики» Альберта Васильевича Каукина. По образованию Альберт Васильевич был инженером. Но настоящее его призвание – лесная пластика, традиционная русская резьба по дереву. Из пней и коряг, найденных в лесу, А. В. Каукин создавал деревянные скульптуры — изящные куклы, маски, предметы интерьера, портреты. Его произведения украшают интерьеры многих культурных центров, музеев и библиотек Москвы и Московской области. За свою жизнь скульптор принял участие более чем в 200 выставках, выступал с лекциями во многих странах мира. На встрече, посвящённой памяти Альберта Каукина, соберутся его родственники и друзья, чтобы поделятся воспоминаниями талантливом мастере и посмотреть его работы.

16:00–16:45 – экскурсия «Там, где погиб Неизвестный солдат», посвящённая боям у станции Крюково в ноябре-декабре 1941 года.

17:00–17:45 – интерактивная двуязычная экскурсия по выставке «Игрушки прошлого». Изучаем историю и английский язык в игровой форме!

Выставочный зал

10:00–18:00 – выставка «Реклам–Конструктор: Маяковский – Родченко». Содружество Владимира Маяковского и Александра Родченко в 1923–1925 годах, одно из самых известных в отечественном искусстве, вылилось в возникновение знаменитой марки «Реклам-Конструктор: Маяковский – Родченко». За несколько лет работы тандем создал произведения, вошедшие в дальнейшем в историю дизайна. На выставке можно увидеть рекламные плакаты, книжную и промышленную графику, фотографии, а также образцы упаковки кондитерских изделий, тканей с рисунками 1920-х годов и реконструкции спортивных костюмов.

15:00–16:00 – авторская экскурсия «Маяковский и Родченко. Революция в искусстве». Трудно представить Москву 1920-х годов без стихов Маяковского и плакатов Родченко, прочно вписавшихся в городской пейзаж того времени, отразивших передовые вкусы и стремления людей. Их плакаты перечеркивали старомодно-аляповатые вывески торгашей-нэпманов, властно призывали к себе внимание. Экскурсия по выставке «Реклам–Конструктор: Маяковский – Родченко» посвящена творчеству Владимира Маяковского и Александра Родченко, совершившим революцию в искусстве.

Экскурсию проведет сотрудник Государственного музея В.В. Маяковского Екатерина Мартон.

16:00–17:00 – «Наследие земли зеленоградской» – виртуальная экскурсия по главным достопримечательностям Зеленограда и окрестностей. Усадьбы, храмы, старинные гражданские постройки – вот неполный перечень объектов, о которых интересно будет узнать. Некоторые из них хорошо известны, другие подзабыты, некоторые сохранны, другие нуждаются в особенно бережном отношении и защите. Гости музея убедятся, что живут в богатом историей, культурой и природой крае, и после экскурсии смогут спланировать для себя уже не виртуальные, а реальные экскурсионные маршруты. 6+

Напомним, в 18:00 начнется программа общегородской акции «Ночь в музее».

zelenogradnews.ru

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