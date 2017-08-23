День открытых дверей в ДРЦ «Добрознание»

В детском развивающем центре «Добрознание» (корпус 1414) Культурного центра «Доброволец» 2 сентября пройдет День открытых дверей.

Посетители смогут получить наглядную информацию по действующим группам, познакомиться с педагогами, предметно пообщаться с преподавателями и получить консультацию у логопеда-дефектолога, выбрать нужное направления для своего ребенка, прогуляться по центру, заглянув в любой его уголок, а также принять участие в занятиях и мастер-классах.

Кроме того, для гостей будет организована детская анимационная программа. Ребята примут участие в увлекательном путешествии по специально разработанным программам: «Город открытый» с 10:00 для детей 1-3 лет, «Город знаний» с 11:30 для детей от 4 до 7 лет, а также в мини-мастер-классах по интеллектуально-развивающим занятиям, творчеству, музыкальным и танцевальным направлениям, йоге, шахматам, единоборству и многим другим направлениям.

Для родителей пройдут открытые занятия по танцевальным направлениям сальса и бачата, психологические упражнения по самосовершенствованию с психологом-расстановщиком.

Всем, кто 2 сентября выберет для себя или своего ребенка подходящие направления, получит скидку 10% при приобретении абонемента на месяц.

zelenogradnews.ru

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