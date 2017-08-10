День открытых дверей в КЦ «Доброволец»

26 августа в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) c 11:00 до 14:00 пройдет День открытых дверей.

Посетителей ждет интерактивная и анимационная программа, участие в увлекательных мастер-классах по творчеству, танцевальным направлениям, ИЗО, йоге, робототехнике. У родителей будет возможность проконсультироваться с дефектологом-логопедом и записать ребенка на диагностику.

У всех, кто 26 августа выберет для себя или своего ребенка подходящие направления, будет возможность получить скидку 10% на один месяц посещений.

Кроме того, на мероприятии среди зарегистрированных посетителей состоится розыгрыш подарков.

zelenogradnews.ru

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