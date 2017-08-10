День открытых дверей в КЦ «Доброволец»
- Четверг, Август 10, 2017, 10:20
- Досуг
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26 августа в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) c 11:00 до 14:00 пройдет День открытых дверей.
Посетителей ждет интерактивная и анимационная программа, участие в увлекательных мастер-классах по творчеству, танцевальным направлениям, ИЗО, йоге, робототехнике. У родителей будет возможность проконсультироваться с дефектологом-логопедом и записать ребенка на диагностику.
У всех, кто 26 августа выберет для себя или своего ребенка подходящие направления, будет возможность получить скидку 10% на один месяц посещений.
Кроме того, на мероприятии среди
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