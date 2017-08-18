День открытых дверей в КЦ «Зеленоград»

25 и 26 августа с 10:00 до 20:00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдут дни открытых дверей. Гости смогут познакомиться с творческими коллективами учреждения, записаться на занятия в студии и кружки, узнать о новых проектах и предстоящих событиях, получить подарки и принять участие в специальной развлекательной программе. На все мероприятия вход свободный.

В течение двух дней в фойе будет работать выставка достижений коллективов Культурного центра с фотопроектом «Сушка», презентациями студий, наградами, грамотами и кубками. Здесь же можно будет получить консультацию специалистов клубных формирований и записаться в понравившиеся студии.

В дни проведения акций посетители смогут получить скидку 10% на абонемент первого месяца занятий (стоимость абонемента будет составлять 2700 рублей вместо 3000 рублей) в одной из студий Культурного центра и сертификат на бесплатное пробное занятие в течение сентября в одном из коллективов центра.

Также для гостей Культурного центра подготовлена специальная программа.

Так, в пятницу, 25 августа, с 13:00 будут проходить встречи с руководителями и педагогами студий, которым можно будет задавать вопросы, касающиеся работы их направлений.

В 17:00 стартует мастер-класс «Знакомство с традицией», на котором участников ждут импровизационные игры и знакомство с самыми простыми ходами и движениями русского народного танца — хороводами, ручейками, змейками и другими. Ведущая программы – воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева, балетмейстер ведущего творческого коллектива города Москвы танцевального ансамбля «Вдохновение» Елена Сохоневич.

В 18:30 начнется встреча в рамках культурно-образовательного проекта «Профессионалы – детям». В гости к участникам придет музыкант, продюсер и профессиональный диджей из Москвы, резидент крупнейших музыкальных событий страны DJ PROMI (Роман Шишков), который поделится некоторыми секретами своей профессиональной деятельности.

В 19:20 состоится розыгрыш подарков на мероприятия Культурного центра «Зеленоград»: концерты и спектакли, прогулки на веломобиле, игры в зоне виртуальной реальности. С 19:30 гости смогут разучить несколько простых танцев на мастер-классе ведущего творческого коллектива города Москвы студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» или отправиться на экскурсию по Культурному центру.

В субботу, 26 августа, в фойе, помимо работы выставки достижений коллективов, в течение всего дня будут проходить встречи с руководителями и педагогами студий, а также работать зона отдыха: установлены кресла-груши, настольный теннис, настольный футбол, аэрохоккей, настольные игры.

В 12:00 состоится концерт духового оркестра. В программе: вальсы, фокстроты, танго, кадрили, ретро-хиты, а также аранжировки современных мелодий, джазовые стандарты и много другой музыки.

С 13:00 детей ждет анимационная программа от молодежного объединения «КультВолонтер» с мастер-классом по шарикомоделированию, а в 14:00 стартуют показательные выступления лаборатории робототехники и творческие мастер-классы по созданию куколок-оберегов, рисованию пастелью, созданию картин из пластилина и другие.

В 14:00 и 17:00 гости смогут стать участниками получасовых экскурсий по Культурному центру, а в 15:00 – показа моделей нарядов от Курсов моделирования и изготовления одежды.

В 17:00 начнется камерный концерт ведущего творческого коллектива города Москвы хоровой капеллы мальчиков «Орлята».

Завершится день открытых дверей световым шоу (17:50) и концертом творческих коллективов с розыгрышем подарков (18:50) на мероприятия Культурного центра «Зеленоград».

Во время проведения акции в течение двух дней с 10:00 до 20:00 будет открыта детская игровая комната, а на летней веранде – работать летний кинотеатр мобильного оператора Tele2. Сеансы в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

В это же время, 25 и 26 августа с 10:00 до 20:00 Дни открытых дверей будут проходить в структурных подразделениях КЦ «Зеленоград»: клубах «Радуга» (корпус 1013А) и «Силуэт» (корпус 1432).

Культурный центр «Зеленоград» – крупнейшее учреждение культуры округа. В настоящее время в комплексе находится свыше 90 клубных формирований и любительских объединений, в которых занимается более 1500 человек. В 2016 году 18 творческим коллективам присвоены почетные звания «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы».

Прием на 2017-2018-е годы проводится по следующим направлениям: танцы, вокал, театр, хор, научно-техническое, декоративно-прикладное и изобразительное творчество, раннее развитие.

zelenogradnews.ru

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