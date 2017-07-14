День открытых любительских турниров

20 июля на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдут открытые любительские турниры по шашкам, шахматам, настольному теннису, дартсу, настольному футболу и аэрохоккею, а также настольным игра от российского издательства настольных игр Hobby World.

Победители чемпионатов будут награждены кубками и почетными грамотами.

Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет в рамках Международного дня шахмат при поддержке Молодежной региональной общественной организации «Средневековый город».

Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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