День открытых любительских турниров
- Пятница, Июль 14, 2017, 0:05
- Досуг
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20 июля на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдут открытые любительские турниры по шашкам, шахматам, настольному теннису, дартсу, настольному футболу и аэрохоккею, а также настольным игра от российского издательства настольных игр Hobby World.
Победители чемпионатов будут награждены кубками и почетными грамотами.
Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет в рамках Международного дня шахмат при поддержке Молодежной региональной общественной организации «Средневековый город».
Вход свободный.
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