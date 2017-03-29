Экологический интерактив «Увидел скворца – весна у крыльца»
- Среда, Март 29, 2017, 15:00
- Досуг
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Культурный центр «Доброволец» и сотрудники «Мосприроды» проведут 4 апреля экологический интерактив «Увидел скворца – весна у крыльца», приуроченный к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля.
Гостям расскажут об истории праздника «День птиц», «птичьих» днях народного календаря, обрядах и приметах, связанные с птицами, а также о птицах Крюковского лесопарка и птице 2017 года.
Кроме того, состоится тематический мастер-класс.
Мероприятие пройдет в корпусе 514А. Начало в 17:00.
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