Экскурсионная программа на пасеке «День пчеловода»
- Пятница, Май 19, 2017, 13:16
- Досуг
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17 мая в Зеленограде прошла экскурсионная программа на пасеке, организованная Культурным центром «Доброволец» и зеленоградской дирекцией «Мосприроды».
Сотрудники пасеки познакомили гостей с историей места и примечательными природными объектами: Чудиновым прудом и старым сосняком-черничником. Кроме того, посетителям рассказали о первых пчеловодах Зеленограда, а также об интересных фактах жизнедеятельности пчел.
В завершение экскурсии всех присутствующих напоили горячим чаем с вкуснейшим зеленоградским медом.
Пасека в центре города – это удивительное место, которое окружает сосновый бор. Это вековые деревья-старожилы, возраст некоторых сосен достигает 150 лет.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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