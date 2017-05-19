Экскурсионная программа на пасеке «День пчеловода»

17 мая в Зеленограде прошла экскурсионная программа на пасеке, организованная Культурным центром «Доброволец» и зеленоградской дирекцией «Мосприроды».

Сотрудники пасеки познакомили гостей с историей места и примечательными природными объектами: Чудиновым прудом и старым сосняком-черничником. Кроме того, посетителям рассказали о первых пчеловодах Зеленограда, а также об интересных фактах жизнедеятельности пчел.

В завершение экскурсии всех присутствующих напоили горячим чаем с вкуснейшим зеленоградским медом.

Пасека в центре города – это удивительное место, которое окружает сосновый бор. Это вековые деревья-старожилы, возраст некоторых сосен достигает 150 лет.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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