18 марта в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках (улица Лужники, дом 24, строение 2) пройдет традиционный ежегодный гала-концерт «Московские полицейские – москвичам!» с участием творческих коллективов, победителей конкурсов художественной самодеятельности среди сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей.

Одними из участников Гала-концерта станут представители от УВД Зеленограда – победители этапов конкурса самодеятельности: солисты ансамбля «Рубеж» майор внутренней службы Евгений Воронин и лейтенант внутренней службы Егор Кривоносов, вокальный дуэт лейтенанта полиции Юлии Леоненковой и старшего сержанта МЧС Марии Солодчук и хореографический коллектив балетная студия «Грация» под руководством Галины Епанчинцевой.

Режиссер-постановщик концерта народный артист Российской Федерации Евгений Хорошевцев.

В фойе ГЦКЗ «Россия» желающие смогут ознакомиться с экспозицией об истории органов внутренних дел столицы, посвященной 75-летию битвы под Москвой.

Перед входом в концертный зал гостей будут встречать представители военно-исторических клубов Москвы в форме сотрудников органов внутренних дел разных лет.

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

Добраться до ГЦКЗ «Россия» можно на бесплатном автобусе от станции метро «Спортивная» (первый вагон из центра) с 14:30 и обратно по окончании программы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве

zelenogradnews.ru

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