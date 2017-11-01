Гонка-преследование по черной линии
- Среда, Ноябрь 1, 2017, 19:36
- Досуг
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5 ноября в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдут соревнования по робототехнике для школьников в возрасте от 7 до 17 лет «Гонка-преследование по черной линии».
В гонке могут принимать участие автономные роботы на базе конструкторов LegoMindstorm, размер которых не превышает 30 сантиметров по длине, ширине и высоте. Вес робота не ограничен. Победителем будет признан тот робот, который первый пересечет свою стартовую линию, проехав два полных круга с максимально возможной скоростью.
Для участия в соревнованиях необходимо до 4 ноября
Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.
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