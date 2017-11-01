5 ноября в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдут соревнования по робототехнике для школьников в возрасте от 7 до 17 лет «Гонка-преследование по черной линии».

В гонке могут принимать участие автономные роботы на базе конструкторов LegoMindstorm, размер которых не превышает 30 сантиметров по длине, ширине и высоте. Вес робота не ограничен. Победителем будет признан тот робот, который первый пересечет свою стартовую линию, проехав два полных круга с максимально возможной скоростью.

Для участия в соревнованиях необходимо до 4 ноября зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Победитель и призеры соревнований награждаются дипломами КЦ «Зеленоград» и ценными призами.

Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

Еще по теме