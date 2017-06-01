Городской пленэр «Летний день»

16 июня на открытой площадке у клуба «Силуэт» (корпус 1432) состоится занятие по рисованию для детей старше 7 лет.

В этот день любой желающий, независимо от уровня подготовки, сможет попробовать себя в роли художника и написать картину на открытом воздухе. Клуб предоставит все необходимые материалы для работы: акварель и графические материалы (гелевая ручка, пастель, карандаш).

Поможет участникам пленэра в создании этюдов и зарисовок пейзажных мотивов и городской архитектуры руководитель студии живописи «Ренессанс» и изостудии «Палитра» клуба «Силуэт» Ольга Тимофеева.

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

Пленэр – живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях.

zelenogradnews.ru