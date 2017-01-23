Группа «Мельница» представит в Зеленограде свой новый альбом «Химера»
- Понедельник, Январь 23, 2017, 13:21
- Досуг
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14 марта в Культурном центре «Зеленоград» знаменитая российская фолк-рок группа «Мельница» представит свой новый альбом «Химера», который является продолжением предыдущей пластинки «Алхимия».
Концертная программа «Химера» – это яркое и красочное шоу, новая веха в истории группы. Участники группы определяют свое творчество как фолк-рок. На альбомах можно услышать и хрустальные арфовые баллады («Сказка о Дьяволе»), и роковые «боевики» (“Марсианский Экспресс»), и пьесы с налетом джаза («Ведьма»). Музыканты считают необходимым опираться в творчестве на традицию западной рок-музыки, поэтому в звучании Мельницы можно заметить влияние таких легендарных исполнителей, как Led Zeppelin, Fleetwood Mac, U2, Jefferson Airplane.
Группа
Лидер группы Наталья О’Шей ака Хелависа – профессиональный лингвист-индоевропеист. В своих текстах она использует как аллюзии к индоевропейской мифологии и фольклору, так и традиции русской поэзии 20-го века. Ряд песен написан на классические тексты У. Б. Йейтса и Н. К. Гумилева. Под началом Натальи также существует определенная «творческая кухня»: в качестве соавторов текстов регулярно выступают Ольга Лишина (ака Лазури), Иван Малютин (ака Ланцер) и Кирилл Баринов, а в качестве музыкального соавтора бессменно работает Сергей Вишняков.
Состав группы:
- Наталья О’Шей (Хелависа) — вокал, кельтская арфа.
- Сергей Вишняков — гитары, электроника, бэк-вокал.
- Алексей Орлов — виолончель.
- Алексей Кожанов — бас-гитара.
- Дмитрий Фролов — барабаны, перкуссия.
- Дмитрий Каргин — духовые.
Здесь перечислен сценический инструментарий коллектива. Но в студии музыканты используют и клавиши, и мандолину, и другие неожиданные инструменты.
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 900 до 2500 рублей.
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