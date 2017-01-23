Группа «Мельница» представит в Зеленограде свой новый альбом «Химера»

14 марта в Культурном центре «Зеленоград» знаменитая российская фолк-рок группа «Мельница» представит свой новый альбом «Химера», который является продолжением предыдущей пластинки «Алхимия».

Концертная программа «Химера» – это яркое и красочное шоу, новая веха в истории группы. Участники группы определяют свое творчество как фолк-рок. На альбомах можно услышать и хрустальные арфовые баллады («Сказка о Дьяволе»), и роковые «боевики» (“Марсианский Экспресс»), и пьесы с налетом джаза («Ведьма»). Музыканты считают необходимым опираться в творчестве на традицию западной рок-музыки, поэтому в звучании Мельницы можно заметить влияние таких легендарных исполнителей, как Led Zeppelin, Fleetwood Mac, U2, Jefferson Airplane.

Группа «Мельница» была основана в 1999 году в Москве. Путь из крошечных клубов до огромных стадионов занял десять лет. Тут были и радикальные смены состава, триумфы на радио, признание публики и огромное количество живых концертов. Семь полноформатных альбомов создали поистине уникальный феномен в фолк-музыке и в отечественной музыкальной индустрии в целом. Группе удалось не только изменить отношение аудитории к фолку, но и сделать этот жанр таким популярным, каким мы видим его в России сегодня.

Лидер группы Наталья О’Шей ака Хелависа – профессиональный лингвист-индоевропеист. В своих текстах она использует как аллюзии к индоевропейской мифологии и фольклору, так и традиции русской поэзии 20-го века. Ряд песен написан на классические тексты У. Б. Йейтса и Н. К. Гумилева. Под началом Натальи также существует определенная «творческая кухня»: в качестве соавторов текстов регулярно выступают Ольга Лишина (ака Лазури), Иван Малютин (ака Ланцер) и Кирилл Баринов, а в качестве музыкального соавтора бессменно работает Сергей Вишняков.

Состав группы:

Наталья О’Шей (Хелависа) — вокал, кельтская арфа.

Сергей Вишняков — гитары, электроника, бэк-вокал.

Алексей Орлов — виолончель.

Алексей Кожанов — бас-гитара.

Дмитрий Фролов — барабаны, перкуссия.

Дмитрий Каргин — духовые.

Здесь перечислен сценический инструментарий коллектива. Но в студии музыканты используют и клавиши, и мандолину, и другие неожиданные инструменты.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 900 до 2500 рублей.

zelenogradnews.ru