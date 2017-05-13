6-7 мая в Зеленограде прошел III хоровой фестиваль-конкурс «Приношение Петру Чайковскому», который организуется один раз в два года. Инициатором проведения этого фестиваля являются руководители хора «Ковчег» (Культурный центр «Зеленоград»).

В третьем фестивале приняли участие около 20 коллективов из Москвы и Московской области: Зеленограда, Москвы, Химок, Красногорска, Мытищ, а также хоры из Ярославля, Казани и Санкт-Петербурга.

В конкурсе в этом году были представлены хоры мальчиков, женские любительские хоры, женские хоры музыкальных учебных заведений, смешанные любительские хоры. В каждой категории конкурс проводился в номинациях «Светская музыка» и «Духовная музыка». Исполнение оценивало жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры, ведущие хоровые дирижеры и преподаватели: Татьяна Малышева, Дмитрий Онегин, Сергей Серебренник.

Помимо конкурсной программы, занявшей весь день 6 мая, фестиваль включал ряд фестивальных концертов в Зеленограде и в Москве (в школе №883), в которых приняли участие студенческий хор МИЭТа, хор хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково, камерный хор «Возрождение» из Ярославля, камерный хор «Гармония» (Казань), зеленоградский академический хор «Ковчег» и вокальный ансамбль «Святки» из Солнечногорска. Кроме того, 7 мая состоялись кскурсии в дом-музей П. И. Чайковского в Клину.

Победителями III хорового фестиваля-конкурса «Приношение Петру Чайковскому» стали:

в номинации «Светская музыка», категория «Хоры мальчиков» – старший хор хоровой капеллы мальчиков «Орлята» (Зеленоград)

в номинации «Духовная музыка», категория «Хоры мальчиков»

в номинации «Светская музыка», категория «Женские любительские хоры» – женский хор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова (Москва) и женский камерный хор «Ирида» (г. Зеленоград)

в номинации «Духовная музыка», категория «Женские любительские хоры»

в номинации «Светская музыка», категория «Смешанные любительские хоры»

в номинации «Духовная музыка», категория «Смешанные любительские хоры» – камерный хор «Возрождение» (Ярославль)

Завершился конкурсный день награждением коллективов и исполнением нескольких произведений сводным хором фестиваля. Участники выучили эти произвдедения заранее, а дирижировали члены жюри.

zelenogradnews.ru

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