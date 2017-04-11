Интерактивная программа «За кулисами хора «Возрождение»

16 апреля в клубе «Радуга» пройдет интерактивная программа, на которой гости смогут познакомиться с участниками молодежного хора «Возрождение», узнают, как и где проходят репетиции, как присоединиться к коллективу, а также примут участие в мастер-класс по основам пения и расширению творческих способностей.

Зрители смогут приобщиться к телесной перкуссии (body percussion) – современному направлению в искусстве, при котором ритмы исполняются при помощи тела, движения и голоса без использования музыкальных инструментов.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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