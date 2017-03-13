Главная  »  Досуг  »  Итоги полуфинала «КВН-МИЭТ» сезона 2017

Итоги полуфинала «КВН-МИЭТ» сезона 2017

9 и 10 марта в ДК МИЭТ состоялись полуфинальный игры открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017, который называется «Сезон сюрпризов». По итогам первой игры места распределились следующим образом:

  1. Команда КВН «Иван да Марья»
  2. Команда КВН «Мы»
  3. Команда КВН «Станция Динамо»
  4. Команда КВН «Мягонько»

Результаты второй игры:

  1. Команда КВН «Сборная МИЭТ»
  2. Команда КВН «Лето в столице»
  3. Команда КВН «#мывтеме»
  4. Команда КВН «Улица Юности»

В номинации «Лучшая актриса» победили Марина Турункина из команды «Мягонько», очаровательная малышка Лиза из команды «Иван да Марья», Анастасия Москвитина из сборной МИЭТа и Арина Шумейко из команды «#мывтеме».

В номинации «Лучшая шутка» победили искрометные команды «Лето в столице» и «Мы».

Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: , ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.