Итоги полуфинала «КВН-МИЭТ» сезона 2017
- Понедельник, Март 13, 2017, 17:55
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9 и 10 марта в ДК МИЭТ состоялись полуфинальный игры открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017, который называется «Сезон сюрпризов». По итогам первой игры места распределились следующим образом:
- Команда КВН «Иван да Марья»
- Команда КВН «Мы»
- Команда КВН «Станция Динамо»
- Команда КВН «Мягонько»
Результаты второй игры:
- Команда КВН «Сборная МИЭТ»
- Команда КВН «Лето в столице»
- Команда КВН «#мывтеме»
- Команда КВН «Улица Юности»
В номинации «Лучшая актриса» победили Марина Турункина из команды «Мягонько», очаровательная малышка Лиза из команды «Иван да Марья», Анастасия Москвитина из сборной МИЭТа и Арина Шумейко из команды «#мывтеме».
В номинации «Лучшая шутка» победили искрометные команды «Лето в столице» и «Мы».
Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»
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