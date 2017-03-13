Итоги полуфинала «КВН-МИЭТ» сезона 2017

9 и 10 марта в ДК МИЭТ состоялись полуфинальный игры открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017, который называется «Сезон сюрпризов». По итогам первой игры места распределились следующим образом:

Команда КВН «Иван да Марья» Команда КВН «Мы» Команда КВН «Станция Динамо» Команда КВН «Мягонько»

Результаты второй игры:

Команда КВН «Сборная МИЭТ» Команда КВН «Лето в столице» Команда КВН «#мывтеме» Команда КВН «Улица Юности»

В номинации «Лучшая актриса» победили Марина Турункина из команды «Мягонько», очаровательная малышка Лиза из команды «Иван да Марья», Анастасия Москвитина из сборной МИЭТа и Арина Шумейко из команды «#мывтеме».

В номинации «Лучшая шутка» победили искрометные команды «Лето в столице» и «Мы».

Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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