Итоги весеннего детского шахматного турнира
- Пятница, Апрель 14, 2017, 11:26
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12 апреля в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся весенний детский шахматный турнир, в котором приняли участие ребята в возрасте от 4 до 10 лет.
По результатам игр победителями турнира стали:
- Старшая группа (7-10 лет):
- Дима Ефремов и Арина Гурьева
- Максим Агафонов
- Прохор Голубев
- Младшая группа (4-6 лет):
- Егор Задорожный
- Егор Гусев
- Коля Климов и Даниил Передня
Все участники турнира были награждены дипломами и грамотами, а победители получили памятные призы.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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