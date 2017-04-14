Итоги весеннего детского шахматного турнира

12 апреля в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся весенний детский шахматный турнир, в котором приняли участие ребята в возрасте от 4 до 10 лет.

По результатам игр победителями турнира стали:

Старшая группа (7-10 лет): Дима Ефремов и Арина Гурьева Максим Агафонов Прохор Голубев

Младшая группа (4-6 лет): Егор Задорожный Егор Гусев Коля Климов и Даниил Передня



Все участники турнира были награждены дипломами и грамотами, а победители получили памятные призы.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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