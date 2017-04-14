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Итоги весеннего детского шахматного турнира

12 апреля в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся весенний детский шахматный турнир, в котором приняли участие ребята в возрасте от 4 до 10 лет.

По результатам игр победителями турнира стали:

  • Старшая группа (7-10 лет):
    1. Дима Ефремов и Арина Гурьева
    2. Максим Агафонов
    3. Прохор Голубев
  • Младшая группа (4-6 лет):
    1. Егор Задорожный
    2. Егор Гусев
    3. Коля Климов и Даниил Передня

Все участники турнира были награждены дипломами и грамотами, а победители получили памятные призы.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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