КЦ «Зеленоград» примет участие в Московском культурном форуме

Культурный центр «Зеленоград» подготовил специальную программу на все дни работы Московского культурного форума, который пройдет с 24 по 26 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

КЦ «Зеленоград» будет представлен на стенде ЗелАО (-1 этаж), где в течение 3 дней сотрудники Культурного центра проведут серию творческих мастер-классов по росписи деревянных хештегов, изготовлению настольных игр, кукол-оберегов, теневого театра, созданию фотобутафории, рисованию пастелью и многое другое. Здесь же будет стоять инстамат, где посетители стенда смогут бесплатно сделать фотографию и распечатать ее на месте.

Также гостей стенда ожидают встречи с представителя учреждения, которые расскажут о студиях, кружках и крупных мероприятиях Культурного центра. А помимо этого в творческих зонах форума выступят коллективы Культурного центра: этно-клуб «Дикое поле», академический хор «Ковчег», студия танцев «Зеленоградский бал».

Московский культурный форум – это площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. За три дня в залах, на стендах, творческих и дискуссионных площадках можно будет узнать обо всем разнообразии возможностей, которые предлагают столичные музеи, театры, библиотеки, музыкальные и художественные школы, парки, дома культуры, концертные организации.

Участников и гостей Форума ждут панельные дискуссии, лекции и круглые столы, а также уникальная развлекательная программа: классические и джазовые концерты, необычные фотопроекты, собрания живописи из частных коллекций, иммерсивные спектакли, встречи с известными театральными режиссерами и проект «Ночь театров».

Программа мероприятий Культурного центра «Зеленоград» на стенде ЗелАО

24 марта, пятница: 14:00-16:00 – мастер-класс по росписи деревянных хештегов. Участники смогут раскрасить акриловыми красками и забрать с собой с деревянные слова #культвесна и #МКФ 18:00-20:00 – игротека и мастер-класс «Настольные игры своими руками». На игротеке для всей семьи участники смастерят простые игрушки своими руками и поиграют в игры наших бабушек и дедушек

25 марта, суббота 14:00-16:00 – мастер-класс по созданию фотобутафории. Участники смогут сделать стильные и оригинальные аксессуары для фотографий своими руками 16:00-18:00 – мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Участникам предлагается познакомиться с техникой изготовления куколок из ткани, узнать тонкости разных приемов и традиций, связанных с поверьями предков 20:00-22:00 – мастер-класс по рисованию пастелью. Руководитель творческой студии «Палитра» Ольга Тимофеева покажет участникам технику рисования пастелью. 22:00-24:00 – презентация «Вечерний кофе». За чашкой кофе посетители Московского культурного форума смогут узнать о самых интересных студиях и событиях Культурного центра «Зеленоград», а также поиграть в интеллектуальные настольные игры.

26 марта, воскресенье 14:00-16:00 – показательные выступления лаборатории робототехники. Лаборатория робототехники проведет открытый показ по робо-спорту, в рамках которого участники представят автономных роботов в показательных выступлениях 16:00-18:00 – мастер-класс «Теневой театр своими руками». Дети и взрослые узнают, как сделать теневой театр самостоятельно: оформить ширму, подготовить куколки-силуэты и декорации. Участники станут актерами и попробуют себя в роли кукловодов. Ведущая мастер-класса — Алевтина Барабанова, руководитель Московского городского творческого коллектива детской театр-студии «Барабан» 20:00-22:00 – презентация «Вечерний кофе». За чашкой кофе посетители Московского культурного форума смогут узнать о самых интересных студиях и событиях Культурного центра «Зеленоград», а также поиграть в интеллектуальные настольные игры



Программа мероприятий Культурного центра «Зеленоград» 26 марта на площадках Московского культурного форума

11:00-13:00 – на главной сцене МКФ пройдет гала-концерт лучших московских городских творческих коллективов, участниками которого станут и коллективы Культурного центра «Зеленоград»: этно-клуб «Дикое поле» и академический хор «Ковчег». В завершение гала-концерта состоится награждение творческих коллективов, которым в 2016 году было присвоено звание «Московский городской творческий коллектив». Среди них есть и коллективы Культурного центра «Зеленоград» — этно-клуб «Дикое поле», академический хор «Ковчег» и детская театр-студия «Барабан».

15:30 – на сцене творческой мастерской домов культуры состоится мастер-класс ведущего творческого коллектива города Москвы студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал». Гости форума смогут не только посмотреть выступление танцевальных пар, но и разучить несколько простых танцев.

Напомним, на прошлогоднем Московском культурном форуме стенд КЦ «Зеленоград» был признан самыми оригинальным и посещаемым.

Полная программа форума представлена на официальном сайте Департамента культуры г. Москвы.

zelenogradnews.ru