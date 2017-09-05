Ко Дню города в КЦ «Зеленоград» открылись две выставки

В фойе второго этажа Культурного центра «Зеленоград» открылись две выставки, посвященные Москве и Зеленограду.

На выставке «Столица и ее зеленый спутник в творчестве зеленоградских и московских художников» представлены картины и фотоработы, выполненные с желанием увековечить любимый город, отразить шарм и драматургию его повседневности, феерию праздничных дней, величие нашей архитектуры и красоту природы.

В экспозиции фотовыставки «Зеленоград» представлены снимки главного редактора журнала «Этот мир» Ольги Кожевниковой. Это маленькая летопись нашего юного города. На сделанных с большой любовью и трепетным отношением к городу фотографиях запечатлены меняющиеся с каждым днем волшебные лики Зеленограда.

Выставки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 21 сентября. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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