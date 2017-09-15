Концерт-презентация хоровой капеллы мальчиков «Орлята»

23 сентября в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт-презентация ведущего творческого коллектива города Москвы хоровой капеллы мальчиков «Орлята».

В исполнении подготовительного отделения и хора младших школьников прозвучат песни счастливого детства. В атриуме также будет представлена видеопрезентация коллектива.

Начало концерта в 11:15. Вход свободный.

Хоровая капелла мальчиков «Орлята» – уникальный многочисленный коллектив, сохраняющий и поддерживающий традиции русского хорового искусства, руководителями которого являются заслуженный работник культуры РФ Чернецов Андрей Викторович и хормейстер Карпман Ирина Рафаиловна.

В капелле три хора разных возрастных категорий: подготовительное отделение, хор младших школьников и старший хор. Мальчики и юноши в возрасте от 4 до 18 лет постигают основы хорового и сольного пения, сольфеджио и музыкальную грамоту, приобретают навыки игры на различных музыкальных инструментах, в том числе на подготовительном отделении на шумовых инструментах (ложки, бубны и т. д.), блок-флейтах и орф-инструментах. Ансамблевое пение и основы вокала для одаренных способностями детей.

В репертуаре хоровой капеллы — произведения современных композиторов, народная, старинная духовная хоровая музыка, сложнейшие хоровые обработки русских народных песен. Коллектив ведет активную концертную деятельность, вызывает искренний интерес и пристальное внимание ценителей хорового пения. С ним знакомы жители Зеленограда и Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и Петрозаводска, а также Болгарии, Финляндии, Швеции, Венгрии и Сербии.

Хоровая капелла мальчиков «Орлята» — неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2016 году коллективу присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

zelenogradnews.ru

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