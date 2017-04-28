Концерт студии «Бельканто», посвященный Дню Победы

13 мая в клубе «Радуга» состоится концерт вокально-оперной студии «Бельканто», посвященный Дню Победы.

Солисты студии исполнят арии из опер русских и зарубежных композиторов, песни и романсы из советских кинофильмов, а также знаменитые песни военных лет.

Вокально-оперная студия «Бельканто» создана в 1985 году. В ее составе любители сольного классического пения, которые неоднократно были удостоены званий лауреатов и дипломантов конкурсов имени Иванова и Шаляпина, «Романсиада» и «Салют, Победа!». Репертуар коллектива включает песни народов мира, романсы, арии из опер, популярные российские и зарубежные вокальные произведения.

Начало концерта в 17:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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