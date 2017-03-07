9 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдет большой концерт студии эстрадного вокала «Радуга звезд», на котором воспитанники студии подарят зрителям яркий праздник детского творчества.

В концертной программе прозвучит более 30 композиций о любви к России, родному дому, людям, живущим на этой земле, о дружбе и маме: «Мы единое целое», «Приглашаю всех друзей», «Чудеса случаются», «Нарисовать мечту», «Мама», «Мир без войны», «О, моя Россия», «Оттепель», «Огромное небо» и многие другие.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

Напомним, в студии эстрадного вокала «Радуга звезд», руководителем которой является Кандалина Александра Вячеславовна, занимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Занятия проходят как в группах, так и индивидуально. В детской студии преподают пение, специальные дыхательные упражнения, упражнения на развитие дикции, слуха и чувства ритма. В настоящее время в коллективе обучаются 15 человек, прием в коллектив открыт в течение года.

Гости на мероприятии смогут не только увидеть, каких результатов добились дети, но и пообщаться с педагогами, а также запись ребенка в коллектив.

zelenogradnews.ru