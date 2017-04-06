Концерт «То было раннею весною» вокально-оперной студии «Бельканто»

11 апреля в аудитории 118 Культурного центра «Зеленоград» пройдет концерт вокально-оперной студии «Бельканто», на котором солисты студии исполнят арии из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», романсы русских композиторов, песни из советских кинофильмов.

Кроме того, для гостей прозвучат итальянские песни, которые исполняли знаменитые оперные теноры – Энрико Карузо, Франко Корелли и Лучано Паваротти.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

Вокально-оперная студия «Бельканто» создана в 1985 году. В ее составе любители сольного классического пения, которые неоднократно были удостоены званий лауреатов и дипломантов конкурсов имени Иванова и Шаляпина, «Романсиада» и «Салют, Победа!». Репертуар коллектива включает песни народов мира, романсы, арии из опер, популярные российские и зарубежные вокальные произведения.

zelenogradnews.ru

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