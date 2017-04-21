Концерт творческой мастерской «Качели», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

11 мая в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт ведущего творческого коллектива города Москвы творческой мастерской «Качели» под названием «Наследники Победы», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Гости услышат стихи и песни о войне. Литературную часть программы составят стихотворения Егора Исаева, Роберта Рождественского и Агнии Барто, музыкальную часть – песни о войне «Белорусский вокзал», «Катюша», «Песенка фронтовых шоферов», «Вспомните ребята», «Синий платочек».

Также зрители познакомятся с музыкальными произведениями современных авторов.

Кроме того, на сцене выступит ансамбль скрипачей детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского, а хореографические композиции представят театр танца «Сапфир», танцевально-спортивный клуб «Весна» и балетная студия «Грация».

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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